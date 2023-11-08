وزير الرى: حصاد 9،600 ملايين متر مكعب من مياه السيول على دهب وشلاتين

أعمال صناعية لحماية للمواطنين والمنشآت

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريرا من مصلحة الري ممثلًا في قطاع مياه الجوفية بشأن الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها مدن محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء مؤخرا، والتى نتج عنها سيول بسفاجا وشلاتين والشيخ الشاذلى بمرسى علم بمحافظة البحر الاحمر، وسانت كاترين ودهب ونويبع بمحافظة جنوب سيناء.

واوضح وزير الرى، إنه على الرغم من شدة الأمطار وما نتج عنها من كميات كبيرة من مياه السيول الا أن الأعمال الصناعية التى انشأتها الوزارة "سدود وبحيرات وحواجز توجيه وبرابخ ومعابر" أسهمت فى توفير قدر كبير من الحماية للمواطنين والمنشآت.

كما كان التنبؤ الصادر عن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري قد أشار لإحتمالية تعرض بعض مدن محافظتى جنوب سيناء والبحر الاحمر لأمطار رعدية قد ينتج عنها حدوث سيول، حيث تم التنسيق بين كافة الجهات والتأكد من جاهزية جميع المنشآت الصناعية وعدم وجود أى عوائق بالمخرات لحركة المياه، وتشكيل لجان على مدار الساعة للمتابعة والرصد وحساب كميات مياه الامطار التى يتم حصادها، وبعد الإنتهاء من العاصفة تم المرور على جميع الأعمال الصناعية المنفذه فى محيط المنطقة التى تعرضت للعاصفة المطرية.

وأشار الدكتور سويلم، إلى أنه نتيجة للعاصفة المطرية فقد حدث سيل خفيف بوادى وتير بمدينة نوبيع بدون حدوث اية مشاكل، وسقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على مدينتى دهب ونويبع وطريقى دهب - شرم الشيخ ودهب - نوبيع.

حماية مدينة شلاتين ومنشآتها الحيوية من السيول

وصرح الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية بأنه فى محافظة البحر الأحمر، تعرضت مدينة شلاتين لعاصفة مطرية أدت لحدوث سيول تجمعت أمام المنشآت الصناعية التى تم إنشاؤها بمعرفة الوزارة، وهى عبارة عن ٢ بحيرة و٢ حاجز، حيث قامت البحيرة ب١ بحجز ما قدر بحوالى ٣ مليون متر مكعب من المياه وقامت البحيرة ب٢ بحجز ٥.٥٠ مليون متر مكعب من مياه السيول الأمر الذى ساهم فى حماية مدينة شلاتين ومنشآتها الحيوية من أخطار السيول.

كما أكد الظاهر، على أنه تم حصاد واحد مليون متر مكعب امام سد وادى الجيبى بدهب والذى تم إنشاؤه عام ٢٠٠٤ وتأهيله عام ٢٠١٩ ضمن عملية استكمال عملية درء مخاطر السيول المرحلة الثانية بمحافظة جنوب سيناء.

وفى مدينة مرسى علم، تعرضت قرية الشيخ الشاذلى لعاصفة مطرية أدت لحدوث سيول تجمعت أمام السدود الخمسة التى تم إنشاؤها بمعرفة الوزارة ( أم دهيس ـ أم سمرة م١ - ام سمرة م٢ ـ أم حرينة ـ أم لطيبة) قامت بحجز كمية من المياه قدرت ب ١٠٠ الف متر مكعب.

فيما تعرضت منطقة سفاجا لعاصفة مطرية أدت لحدوث سيول عند ك ٦٠ بطريق سفاجا - قنا، حيث انسابت المياه عبر وادي المرخ ووادي أم سيكات فى اتجاه قنا لتصب في نهر النيل وقد قام مسئولى الوزارة بالمرور علي الأودية بالمنطقة للاطمئنان على الموقف.

وقد أشاد الدكتور سويلم بالتنسيق المتميز بين كافة الأجهزة المعنية أجهزة وزارة الموارد المائية والري والمحليات وهيئة الطرق وشركة المياه والصرف الصحى والكهرباء والصحة والإسعاف والحماية المدنية والمرور، حيث قامت كافة الجهات بالتنسيق سويا وتنفيذ بنود خطة التعامل مع السيول بكل دقة والمتابعة من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية والمرور الميدانى والإبلاغ الفورى عن المستجدات فى حينه، كما قامت أجهزة وزارة الموارد المائية والري بعد إنتهاء موجة الطقس السيئ بالمرور الميدانى على مناطق تجمعات المياه بمرافقة المسئولين بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الاحمر وأعدت تقارير مبدئية بمعايناتها وتقديرها للموقف.