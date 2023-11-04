السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير الرى: لن نتهاون فى إزالة التعديات على النيل وإحالة المخالفين للنيابة العامة

وزير الرى خلال الجولة
وزير الرى خلال الجولة

أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، أن وزارة الموارد المائية والرى لا تتهاون مع أي تعديات على نهر النيل أو الترع والمصارف ومحطات الرفع، مشيرا إلى  وجود تنسيق تام مع جميع المحافظين فى متابعة التعديات ورزالتها، كما أشاد وزير الرى  بالدعم الكبير الذى تقدمه وزاره الداخلية لسرعة تنفيذ أعمال الإزالات.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، حالة نهر النيل وأعمال إزالة التعديات على مجاري النهر بمحافظة بنى سويف، حيث التقى الدكتور سويلم، الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، الذى أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير.

 إزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف

وتفقد الدكتور سويلم، يرافقه الدكتور هانى، أعمال إزالة ٢ من المباني المتعدية على نهر النيل، وهى عبارة عن الشروع فى بناء برج سكنى فى مراحله الأولى، عبارة عن أعمدة وسقف الدور الأرضي، ومخالفة ثانية بالشروع فى بناء برج سكنى آخر فى مراحله الأولى أيضا، وهى أعمدة وشدة خشبية للسقف دون صب.

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كما قاما بجولة تفقدية داخل نهر النيل للمتابعة والاطمئنان على نظافة المجرى وخلوه من تعديات المباني، موضحين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفتين والواقعتين على نهر النيل ببنى سويف، وتحرير محاضر مخالفة وقرارات الرزالة لهما، كما تم تحرير جنح فى النيابة بأسماء المتعدين.

المتابعة اللحظية من أجهزة الوزارة لأى تعديات على نهر النيل

وأكدا المتابعة اللحظية من أجهزة الوزارة لأى تعديات على نهر النيل والمجاري المائية، والضرب بيد من حديد على يد المخالفين، وتنفيذ حملات إزالة فورية في المهد بالتنسيق الكامل مع أجهزة المحافظات ووزارة الداخلية لتأمين التنفيذ.

وزير الرى يتفقد حالة نهر النيل وأعمال إزالة التعديات على مجرى النهر 

وخلال الزيارة، وجّه الدكتور سويلم لمسئولى قطاع حماية نهر النيل بسرعة نهو موقف تراخيص المرسى النهرى الخاص بالمحافظة خلال أسبوع من تاريخه، طبقا لمعايير اللجنة العليا لتراخيص النيل، مع ضمان السريان الطبيعي لنهر النيل.

وزير الرى يتفقد حالة نهر النيل وأعمال إزالة التعديات على مجرى النهر 

وصرّح سيادته بأن الزيارات التفقدية المتكررة لمختلف محافظات الجمهورية تُسهم في تحقيق المتابعة الدائمة للاطمئنان على حالة نهر النيل وشبكة الترع والمصارف ومحطات الرفع بالشكل الذى يُمكّن منظومة الرى من توفير كافة الاحتياجات المائية للمنتفعين، خاصة وصول المياه لنهايات الترع.

وزير الرى يتفقد حالة نهر النيل وأعمال إزالة التعديات على مجرى النهر 
إزالة التعديات نهر النيل والترع والمصارف الموارد المائية والري متابعة التعديات الترع والمصارف

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