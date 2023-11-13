"المشاط" تعلن إطلاق المنصة الإلكترونية لعقود والهندسة والمشتريات والبناء

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إننا يسعدنا إطلاق المنصة الإلكترونية لعقود والهندسة والمشتريات والبناء بالقاهرة، خلال فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الإفريقي للتجارة البينية.

تفاصيل إطلاق المنصة الإلكترونية لعقود والهندسة والمشتريات والبناء بالقاهرة

وأضافت، خلال كلمته في افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية 2023، بحضور الرئيس السيسي اليوم الأحد، أن المعرض أحد أكبر التجمعات التي تضم القطاع الخاص من مختلف دول القارة.

ولفتت إلى أن تدشين المنصة الإلكترونية لعقود والهندسة والمشتريات والبناء بالقاهرة، ذات أهمية كبيرة لما لها من دور وأثر في تحقيق أجندة أفريقيا للتنمية المستدامة، بكونها تعزز مشاركة الشركات الإفريقية في مشروعات البنية التحتية، وتتيح المزيد من الفرص الاستثمارية، وتسهل عملية تبادل المعلومات من أجل توسيع نطاق الشراكات واتفاقيات التوئمة لدفع النمو في قطاع الهندسة والبناء والمشريات، وكانت مطلبا من قادة الدول الأفريقية وهو نفس الأمر الذي شدد عليه الرئيس السيسي، بأهمية تحقيق الاستثمار المطلوب في البنية التحتية في أفريقيا بسواعد أبناء القارة وشركاتها.