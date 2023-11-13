الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية: أقدر جهود القيادة المصرية

قال واما كيليميني، الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية: إنني أعرب عن تقديري للحكومة التي يرأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستضافتنا مرى أخرى هنا في مصر، فقد كنا هنا عام 2020 لافتتاح المعرض.

وأضاف، خلال كلمته في افتتاح المعرض الإفريقي للتجارة البينية 2023، اليوم الأحد: من خلال هذا النجاح فالمعرض كبر من خلال المنصات الكبرى الإفريقية، مفيدًا بأن المعرض يدعم التجارة وأصحاب الأعمال الشباب، مما أعطاهم الفرصة ليعبروا عن التزامهم بالتجارة في القارة الإفريقية.

قواعد منطقة التجارة

وتابع: أقدر تمامًا الرئاسة والقيادة المصرية في تنفيذ منطقة التجارة الحرة في قارة إفريقيا، حيث كانت مصر العام الماضي من أولى الدول التي بدأت التجارة في إطار قواعد منطقة التجارة من خلال استخدام نظام الأفضليات.

وأكد أن مصر اتخذت إجراءات من أجل إنشاء شركات تجارية في إطار المنطقة، والتي تعمل بالفعل وتتعاون مع شركات التجارة في غانا، لتقوم بدعم التجارة فيما بين الدول في إطار مبادرة "منطقة التجارة الحرة قرية صغيرة".