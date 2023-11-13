الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الهلال الأحمر الفلسطينى: إطلاق نار كثيف فى محيط مستشفى القدس

مستشفى القدس
مستشفى القدس

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قافلة إخلاء المرضى والمصابين والطواقم الطبية، القادمة من جنوب غزة باتجاه مستشفى القدس، رفقة الصليب الأحمر، توقفت بسبب إطلاق النار الكثيف الذي يشهده محيط المستشفى.

وأضاف الهلال الأحمر عبر صفحته على "فيسبوك" إن هناك "استمرارا لإطلاق نار كثيف في محيط مستشفى القدس في منطقة تل الهوى في مدينة غزة، وسماع أصوات قصف وانفجارات عنيفة في المنطقة".

وتابع بيان الهلال الأحمر الفلسطيني، أن "قافلة المركبات التي انطلقت من جنوب قطاع غزة باتجاه المستشفى برفقة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتأمين عملية إخلاء المرضى والطواقم الطبية، توقفت في المحافظة الوسطى، إلى حين أن تتمكن من مواصلة المسير بسبب خطورة الأوضاع في محيط المستشفى".

ويشهد محيط المستشفى قصفًا عنيفًا خلال الأيام الماضية، تسبب في إصابات بالغة في عدد من المُصابين داخل المستشفى، من بينهم من كانوا في العناية المركزة.

كما تتواجد داخل المستشفى أعداد كبيرة من النازحين الذين سارعوا في الاحتماء داخل جدران المستشفى من وحشية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد ما يزيد على 11 ألف فلسطيني وإصابة نحو 27 ألفا آخرين، إلى جانب 3 آلاف شخص من المفقودين تحت الأنقاض.

استمرار العدوان على قطاع غزة

ويشهد قطاع غزة عدوانًا كبيرًا منذ السابع من أكتوبر الجاري، ورفضت قوات الاحتلال وقف عدوانها لأسباب إنسانية، وواصلت قصف المناطق المدنية والمستشفيات، حيث كان من بين ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نحو 4506 طفل، و3027 من النساء.

جهود مصرية لدعم القضية الفلسطينية

وتبذل مصر جهودًا كبيرًا لدعم القضية الفلسطينية، حيث نجحت جهودها في إدخال مئات الشاحنات التي تحوي موادًا غذائية للقطاع، بعد الحصار الذي فرضته عليها قوات الاحتلال، بينما تواصل القاهرة جهودها من أجل وقف إطلاق النار.

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