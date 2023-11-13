الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"إعلام النواب" مشيدة بلقاءات السيسي بقمة الرياض: تؤكد قوة الدور الذي تلعبه القاهرة في المنطقة

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بـ مجلس النواب، إن لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع عدد من الرؤساء والملوك على هامش القمة العربية الإسلامية بالرياض، تعكس حرصه على دعم القضية الفلسطينية بكافة الطرق والوسائل الممكنة.

وأوضحت رشاد، في تصريحات صحفية لها، أن الرئيس السيسي أجرى مباحثات مع كل من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وكذلك الرئيس السوري بشار الأسد، ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، بما يؤكد على أهمية وقوة الدور الذي تلعبه القاهرة في المنطقة وفي دعم القضية الفلسطينية.

 إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

وأكدت أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، على أن الرئيس السيسي يضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياته ويسعى إلى إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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وأشارت النائبة هند رشاد، إلى أن مشاركة الرئيس السيسي تعكس حرص مصر المستمر على وجود حا للأزمة الحالية وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

الموقف المصري واضحا منذ البداية

وتابعت أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن الموقف المصري واضح منذ البداية وهو داعم للسلام ووقف القصف الإسرائيلي، وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ولفتت النائبة هند رشاد، إلى أن الرئيس السيسي أكد خلال القمة على تحذير مصر مرارا وتكرارا من تداعيات استمرار القصف الإسرائيلي مما ينذر بتوسع المواجهات العسكرية في المنطقة، مما يهدد أمن واستقرار المنطقة ككل.

تبني مشروع قرار القمة العربية الإسلامية بوقف إطلاق النار

وشدد أمين سر إعلام النواب، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي وتبني مشروع قرار القمة العربية الإسلامية بوقف إطلاق النار واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية وحل الدولتين ومحاكمة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الدولية بانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وارتكاب جرائم حرب لا تسقط بالتقادم.

وقف إطلاق النار في غزة حرب غزة 2023 إعلام النواب مصر القمة العربية - الإسلامية

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