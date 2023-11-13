الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الرابع

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الرابع، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس. 

يحيى كدواني - مستقبل وطن محمد الخناوي - مستقبل وطن مدحت الكمار - مستقبل وطن سمير عبد المقصود - مستقبل وطن صبورة السيد - مستقبل وطن زكريا حسان - مستقبل وطن مجدي جلال عاشور - مستقبل وطن حسن المير - مستقل ميرفت إليكسان مطر - حماة الوطن طارق الطويل - الشعب الجمهوري راوية مختار - الإصلاح والتنمية عفاف زهران - مصر الحديثة سناء السعيد - المصري الديمقراطي رشا كليب - مستقل.

من جانبه بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

فلسفة التعديل

واستعرض رئيس اللجنة النائب محمد كمال مرعي، فلسفة التعديل الوارد من الحكومة والذي تضمن مادة وحيدة خلاف مادة النشر، ونصت المادة الأولى على الآتي:

"تُستبدل عبارة" المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020" بعبارة " المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003" والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020".

وجاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون؛ أنه نظرًا لإلغاء القانون الوارد ذكره - قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003"- بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والذي تضمن ذات الأحكام في القانون الملغى. فقد رأى إدراج التعديل ليتماشى مع القانون الأخير. 

مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي النائب المستشار إبراهيم الهنيدي لجنة القيم بالبرلمان تشكيل لجنة القيم

مواد متعلقة

مجلس النواب يُوافق على تعديلات قانون الطفل فى المجموع

الأكثر قراءة

تحرك برلماني عاجل يطالب بـ3 إجراءات حاسمة ضد إسرائيل

تظاهرات فلسطين تُطيح بوزيرة الداخلية البريطانية من منصبها

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

"المتحدة" تشكر القوات المسلحة لتسهيل وتأمين زيارة وفد الشركة إلى شمال سيناء

الفنانة سلوى عثمان تنهار من البكاء أثناء تشييع جثمان والدها (صور)

الطبيب المتهم بالتحرش بالبلوجر آية الزيني يروي تفاصيل الواقعة.. فما القصة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

حسين دعسة

خطاب الملك الوصى الهاشمى فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطينى

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

وائل لطفي

السلام مع من؟

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟

قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف طيرحرفا وشيحين جنوب لبنان