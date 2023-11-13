لماذا تسعى المرأة المصرية لإقامة مشاريع تجارية؟ دراسة تجيب

كثيرة هي الدراسات التي ناقشت دوافع ريادة الأعمال لدى المرأة في العالم الغربي ومع ذلك، لا يوجد سوى عدد قليل من الدراسات التي تركز على العوامل التي تحفز المرأة المصرية على الانخراط في أنشطة ريادة الأعمال والمشروعات التجارية.

كشفت دراسة تم نشرها على موقع ResearchGate عن دوافع المرأة المصرية لإقامة مشاريع تجارية في مصر ودراستها بشكل متعمق لمعرفة الأسباب وراء رغبة المرأة المصرية في ريادة الأعمال.

إشباع الرغبة الإبداعية

خلصت الدراسة بعنوان "Factors of Women Entrepreneurship in Egypt: A Qualitative Perspective" أي عوامل ريادة الأعمال النسائية في مصر: منظور نوعي إلى أن هناك الكثير من الأسباب وراء رغبة المرأة المصرية في ريادة الأعمال وإنشاء المشروعات التجارية في مصر من بينها إشباع رغبتهم الإبداعية وحاجتهم إلى الإنجاز، وكذلك رغبتهم في التغلب على الثقافة التمييزية والاعتراف الاجتماعي بهم.

وتوصلت الدراسة التي تم إجرائها على 20 سيدة أعمال مصرية من 5 محافظات مختلفة وهم (أسيوط، وأسوان، والبحيرة، والقاهرة، وسيناء) إلى أن هناك العديد من الأسباب الأخرى وراء ذلك مثل عدم قدرتهم على العثور على وظيفة مناسبة، أو حاجتهم لاستكمال الدخل المالي للأسرة، بسبب وفاة أو مرض معيل الأسرة. وكذلك كسر السقف الزجاجي، وكراهية روتين العمل.

التغلب على التمييز العنصري

وتشير نتائج الدراسة أيضًا إلى أنه من الصعب للغاية عزل "دوافع ريادة الأعمال النسائية عن الثقافة الجنسانية التي تعيشها. لذلك تنجذب النساء إلى العمل الحر للتغلب على الثقافة التمييزية التي تأثرت بالقيم والتوقعات الاجتماعية والثقافية المحلية السائدة.

كما تسعى المرأة المصرية لريادة الأعمال أيضًا للحصول على الحرية والاستقلالية التي كانت تفتقدها وهروبًا من المجتمع الذكوري المحافظ. فضلًا عن أن حالة عدم الرضا الشديدة عن الحياة بشكل عام كان لها تأثير إيجابي على نيتها العمل لحسابها الخاص.

وأشارت الدراسة أيضًا إلى أن الإناث المصريات اللاتي لديهن تجارب وظيفية سيئة لجأن إلى الأعمال التجارية الفردية لتجنب البيئة الضارة والمسبقة في وظيفة سابقة. كما أن اكتساب المعرفة والفنون المكتسبة في التعليم كان عامل محفز لإنشاء الإناث مشاريعهن الخاصة.