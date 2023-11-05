الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عصرها الذهبى.. حملة السيسى الانتخابية تستعرض جهوده فى تمكين المرأة المصرية

الرئيس ودعم المرأة
الرئيس ودعم المرأة المصرية

قالت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي إن المرأة المصرية تعيش حاليًا عصرها الذهبى بفضل إرادة سياسية تؤمن بدورها في التمكين، حيث تظهر إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في ملف تمكين المرأة في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت الحملة أن الدستور المصري 2014 قد وضع حجر الأساس لقيم العدالة والمساواة وعدم التمييز، واشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة بشكل مباشر وغير مباشر في شتى مجالات الحياة. 

وكذلك تكريمًا للمرأة المصرية تم إعلان عام 2017 عامًا للمرأة، وإطلاق استراتيجية "تمكين المرأة 2030".

 

في هذا السياق، استعرضت الحملة جهود الرئيس السيسي في دعم المرأة المصرية وتمكينها طوال السنين الماضية.

حملات توعية شاملة للآلاف

واستفادت أكثر من 119 ألف امرأة من حملات التوعية بالمنتجات المالية والمصرفية في جميع محافظات مصر، مع إعلان عام 2017 عاما للمرأة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة الصحة الرئاسية «100 مليون صحة/ صحة المرأة المصرية»، التي تستهدف 28 مليون سيدة بالكشف عن سرطان الثدي والأمراض غير المعدية.

كما تم تغليظ عقوبة ختان الإناث، وإقرار قانون تجريم الزواج المبكر للفتيات، علاوة على تنظيم معارض المنتجات لدعم أنشطة الأسر المنتجة، وكذلك تمويل 57 ألف مشروع صغير لـ79 ألف سيدة في برنامج تنمية المرأة الريفية، كما تم إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة، باعتباره الآلية الوطنية بتمكين المرأة المصرية في فبراير 2016.

مضاعفة التمكين القضائى

كما تضاعف عدد السيدات في السلطة القضائية، حيث بلغ 3115 سيدة في 2022، وتم تعيين امرأة على مقعدى قاضية ونائبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا في عام 2020، بالإضافة إلى تعيين 98 قاضية في مجلس الدولة عام 2021، وإلحاق 11 مستشارة بالنيابة العامة لأول مرة، وتجدر الإشارة- كما أوضحت الحملة- إلى أنه تشكل النساء نحو نصف أعضاء هيئة النيابة الإدارية.

تمكين سياسى شامل

وأكدت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي أنه بلغ تمثيل المرأة 31% من نائبات للمحافظات، و14% من أعضاء مجلس الشيوخ، كذلك 162 مقعدا في مجلس النواب، بالإضافة إلى 24% في المناصب الوزارية و27% في مناصب نواب الوزراء.

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