إقامة النسخة الرابعة من المعرض الإفريقى للتجارة البينية فى الجزائر

أعلن أولوسيجون أوباسانجو، رئيس المجلس الاستشاري المعني بالمعرض الإفريقي للتجارة البينية، والرئيس السابق لجمهورية نيجيريا الفيدرالية، عن إقامة النسخة الرابعة من المعرض الإفريقى للتجارة البينية لعام 2025 في دولة الجزائر.

وقال، خلال كلمته في افتتاح المعرض الإفريقي للتجارة البينية 2023، اليوم الأحد، إن المجلس الاستشاري قام باختيار جمهورية الجزائر كدولة مضيفة للنسخة الرابعة لمعرض الإفريقي للتجارة البينية لعام 2025، مهنئًا حكومة وشعب الجزائر على اختيارهم، منوهًا "نتطلع إلى أن نتجمع جميعًا في الجزائر".