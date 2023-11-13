رئيس هيئة تعليم الكبار يكرم محافظة الغربية لحصولها على المركز الأول في محو الأمية

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم بمكتبه الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك لتكريم المحافظة لحصولها على المركز الأول في محو أمية الكبار للعام الثالث على التوالي، ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة والجاري تنفيذها بقرى مركز زفتى.



وأشاد رئيس الهيئة بحصول محافظة الغربية على المركز الأول للمرة الثالثة على التوالي، وأشاد بما يقدمه المحافظ من دعم في تنفيذ مشروعات الهيئة بالغربية بهدف تنمية وتطوير العنصر البشري والذي هو محور التنمية.

ووجه ناصف الشكر والتقدير لمحافظ الغربية على دعمه المستمر لفرع هيئة تعليم الكبار بالغربية للقضاء على الأمية بالغربية، مؤكدا استمرار التعاون مع المحافظة من أجل الوصول إلى محافظة خالية من الأمية وفقا لرؤية مصر 2030/2020.

وأهدى رئيس الهيئة درع التميز لمحافظة الغربية وذلك لحصول المحافظة على المركز الأول في مجال محو الأمية في مبادرة “حياة كريمة” بمركز زفتى.

وأوضح محافظ الغربية، أن المحافظة حققت أعلى النسب المستهدفة خلال الفترة من 2020 وحتى 2023، مشيرًا إلى أن محو الأمية يُعتبر بمثابة محرك للتنمية المستدامة، فضلًا عن كونه جزءًا متأصلًا في التعليم وشكلًا من أشكال التعلّم مدى الحياة المبنيّة على أساس الإنسانية.

القيادة السياسية خلال السنوات الماضية وضعت خططا واضحة

وأشار المحافظ، إلى أن القيادة السياسية خلال السنوات الماضية وضعت خططا واضحة واتخذت خطوات جادة للإصلاح الكلى والشامل على كل المستويات للارتقاء بحياة الإنسان المصري والدفع بالدولة إلى الأمام، مضيفا أن المحافظة في إطار هذا التوجه تستهدف تقليل نسبة الأمية ورفع كفاءة العنصر البشري من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أن نصبح محافظة بلا أمية.

وقال رحمي، إنه تم محو أمية 9619 مواطنا داخل 54 قرية و88 تابعا بقرى مركز زفتى خلال العام الجاري.

وأهدى محافظ الغربية درع المحافظة التذكاري للدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، كما أهدى الدكتور محمد أبو النبايل رئيس فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الغربية ميدالية المحافظة تقديرًا لجهوده المبذوله.

واختتم اللقاء بتكريم الدارسين الحاصلين على شهادات محو الأمية.