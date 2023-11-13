الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جيمس كليفرلى وزيرًا للداخلية البريطانية

جيمس كليفرلي
جيمس كليفرلي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، في نبأ عاجل، بأن رئيس الوزراء البريطاني يعيّن وزير الخارجية جيمس كليفرلي وزيرًا للداخلية، خلفًا للوزيرة البريطانية سويلا بريفرمان التي تمت إقالتها.

وتمت إقالة وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان من منصبها، حيث اتهمت فى مقال لصحيفة "التايمز" المتروبوليتان بتطبيق معايير مزدوجة فى تعاملها مع المسيرات، وهاجمت شرطة العاصمة لندن بسبب تعاملها مع الاحتجاجات للفلسطينيين.

تقويض استقلال الشرطة وتعمد إثارة انقسام

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، فى مقالها، إن المتظاهرين اليمينيين العدوانيين "قوبلوا برد صارم"، فى حين تم تجاهل مؤيدى فلسطين، الذين وصفتهم بالغوغاء، وهو ما أدانه ضباط الشرطة والنواب السابقون.

ووجّه رئيس الوزراء البريطاني ريشى سوناك دعوات لإقالة سويلا بريفرمان، حيث يتهم حزب العمال المعارض وزيرة الداخلية بتقويض استقلال الشرطة وتعمد إثارة انقسام.

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