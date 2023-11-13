بسبب نفاد الوقود.. وزير الاتصالات الفلسطيني: الشبكة تغطي نحو 35% من قطاع غزة حاليا (فيديو)

قال الدكتور إسحق سدر وزير الاتصالات الفلسطيني، إن ما تبقى من عناصر شبكة الاتصالات بقطاع غزة يغطي نحو 35% من المشتركين، معقبًا: "من اليوم سنبدأ في فقدان العناصر الأساسية من الشبكة بسبب نفاد الوقود".

وأشار “سدر” عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم، إلى أنه في حالة تقوية البث من جانب الدولة المصرية يمكن أن تستمر الاتصالات في قطاع غزة، ولكن الأهم من ذلك هو فتح التجوال لحاملي شرائح الشبكات الفلسطينية.

يوم الخميس سينفد الوقود وتتوقف الاتصالات بشكل كامل

ونوه وزير الاتصالات الفلسطيني، إلى أن غياب الكهرباء والوقود وما نتج عن الدمار أدى إلى فقدان القدرة على تغذية الاتصالات، متابعًا: "في يوم الخميس سينفد الوقود وتتوقف الاتصالات بشكل كامل في الشبكات الأرضية والخلوية، وفي حال توفر وقود في هذه الفترة سيكون لكل حادث حديث، والوضع في جميع أنحاء غزة صعب جدا ولاسيما في المستشفيات".

وأكد وزير الاتصالات الفلسطيني، أن الاحتلال يستهدف كل شيء، ولكن كل البنية التحتية لا تساوي قطرة دم من طفل أو امرأة أو رجل، منوهًا بأن هذا الاحتلال كشف الوجه الحقيقي له حيث ارتكب كل الجرائم في جميع أيام الحرب.

وفي السياق، أعلن الدكتور إسحق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني، انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل في غزة الخميس المقبل بسبب نفاد كميات الوقود، واستمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، حسب نبأ عاجل لفضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال وزير الاتصالات الفلسطيني، خلال مؤتمر اليوم إن قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة يمثل جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب بوقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة من أجل إدخال المساعدات والمواد الإغاثية لأهالي القطاع.

وأضاف وزير الاتصالات الفلسطيني خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن غالبية الفلسطينيين لا يستطيعون طلب الإغاثة لانقطاع الاتصالات في قطاع غزة، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه ولن يرحل عنها".

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أهالي خربة "جبعيت" شرق بلدة المغيّر، شمال شرق رام الله من العودة إليها.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد أجبرت عائلات خربة "جبعيت" البالغ عدد أفرادها 30 مواطنا على مغادرة الخربة قسرا في الثامن من شهر أكتوبر الماضي.