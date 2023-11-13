الطبيب المتهم بالتحرش بالبلوجر آية الزيني يروي تفاصيل الواقعة.. فما القصة؟

روى الطبيب المتهم بالتحرش بالبلوجر الشهيرة آية الزيني تفاصيل ما حدث بينهما في غرفة الكشف داخل مستشفى 6 أكتوبر الجامعي.

وقال "ع.ا" طبيب طوارئ بمستشفى 6 أكتوبر الجامعي أنه تلقى اتصالا هاتفيا من ممرض بالطوارئ بعد انتهاءه من صلاة الفجر فتوجه إلى المستشفى، ثم وجد المريضة آية الزيني وشرحت له بأنها تعاني من آلام شديدة في المعدة، وطلب من صديقها الخروج وأثناء الكشف عليها وعلى جسدها والجانب اليمين واليسار نصحها بالتوجه إلى طبيب متخصص ليفاجئ بتعديها عليه بالسباب.

وقال الطبيب في القضية رقم 12300 لسنة 2023 جنح أول 6 أكتوبر، والمتهم فيها بهتك عرض البلوجر آية الزيني بالقوة إنه يعمل طبيب بشري وممارس عام طوارئ بالمستشفى، وأردف: اللي حصل إن أنا دكتور نائب طوارئ بالمستشفى والنهاردة الاثنين 2023/11/6، أنا كان عندي نبطشية في المستشفى من الساعة 9 بليل للساعة 9 الصبح، ودي أصلا مكنتش نبطشيتي أنا كنت نازل مكان واحدة زميلتي، وبعدين على حوالي الساعة 5 أو 5:30 الفجر كنت بصلي الفجر في المسجد اللي في المستشفى، وبعدين رحت على السكن بتاعي اللي في المستشفى، وبصيت على تليفوني لاقيت رقم متصل بيا مش متسجل”.

مكالمة الفجر

وأضاف الطبيب المتهم بالتعدي على البلوجر آية الزيني في التحقيقات: أنا متعود أي رقم غريب بيتصل بيا الفجر يبقي أكيد الطوارئ عايزيني فرحت على طول على غرفة الطوارئ، فلاقيت ممرضين واقفين على الكونتر وكان في بنت نايمة علي السرير، وفيه واقف جنبها ولد، رحت للبنت عشان أشوف مشكلتها، فقالتلي ان هي عندها ألم أسفل السرة في منطقة البطن وفي ضهرها، فبدأت اسألها أسئلة طبية عشان أعرف حالتها".

وتابع طبيب الطوارئ: أول سؤال كان لازم أسألها هل هي عندها الدورة الشهرية ولا لا عشان لو عندها فالألم يبقى طبيعي لكل البنات اللي بيجليهم الدورة الشهرية وبياخدوا مسكن ويمشوا، فأنا مينفعش أسأل السؤال ده قدام الشخص اللي كان واقف مع المريضة غير لما أعرف هو مين، فسألتها هو الأستاذ يبقي خطيبك أو جوزك؟ فقالت لي لا ده جارها، فقولت لها طيب هو مينفعش يكون موجود عشان هسألها أسئلة شخصية، وكمان مينفعش يشوف الكشف وبعدين سيبتهم مع بعض عشان ياخدوا قرار ورحت وقفت عند الكونتر".

وواصل الطبيب المتهم بالتعدي على البلوجر آيه الزيني: وبعدين لاقيت الشخص اللي كان معها مشي وطلع بره وبعدين رحت على المريضة، وقفلت الستارة علينا وسألتها أنت عندك الدورة الشهرية ولا لا فقالت لي لا هي جات وخلصت فبدأت ألاحظ بصريًا حركة بطنها عشان أشوفها طبيعية ولا لا، وبعدين أثنيت رجل المريضة وطلبت منها ترفع التيشيرت جزء صغير عشان أكشف وفعلا رفعت التيشيرت لحد فوق المعدة بالضبط".

شتمتني

وأكمل الطبيب أمام جهات التحقيق: بدأت أضغط على بطنها وأسألها إذا كان في ألم ولا لا؟ فقالت لي لا مفيش ألم، فقولت لها طب نامي على جنبك الشمال عشان أكشف على الظهر، وفعلا نامت علي جمها الشمال وطلبت منها ترفع التيشيرت جزء صغير فرفعته لحد نص ضهرها، وبدأت اضغط على فقرات العمود الفقري من النص، وصولًا للمنطقة الموازية للزائدة وسألتها في الم ولا لا؟ فقالت لي لا مفيش.

وأكمل الطبيب: في الحالة دي بعد الفحص اللي أنا عملته بتكون حالة مريض عايزة عيادات متخصصة وليس طوارئ فقولت الكلام ده للمريضة، أن هي محتاجة تروح عيادات مش طواري، فقالت لي لا أنت لازم تكشف عليا دلوقتي ولاقيتها شتمتني.

وقررت جهات التحقيق بمدينة أكتوبر إخلاء سبيل المتهم عبد الوهاب.ا طبيب طوارئ مستشفى 6 أكتوبر الجامعي المتهم بهتك عرض البلوجر آية الزيني، من ديوان القسم بضمان محل إقامته ما لم يكن مطلوبا لسبب قانوني آخر بضمان محل إقامته.