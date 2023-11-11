أمن الجيزة يداهم عيادة طبيب إمبابة المزيف

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، شخصين لقيام أحدهما بـ انتحال صفة طبيب وإدارة إحدى العيادات بالمخالفة للقانون.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة طبيب وإدارة عيادة كائنة بدائرة قسم شرطة إمبابة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا والجهات المعنية تم استهداف العيادة، وأمكن ضبط مالك مكتب لتوريد المستلزمات الطبية، وموظف استقبال بالعيادة، مقيمين بدائرة قسم شرطة الوراق، وذلك لقيام الأول بانتحال صفة طبيب وإدارة العيادة.

وضُبط بداخل مقر العيادة بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتبين تواجد 3 أشخاص بالعيادة مرضى، وأفادوا بتواجدهم بالعيادة لتوقيع الكشف الطبى عليهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.