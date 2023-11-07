الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"تعالى عايزينك في كشف خصوصي".. تفاصيل اختطاف طبيب القليوبية في الجيزة

حبس متهم بخطف طبيب
حبس متهم بخطف طبيب

" تعالى عايزينك في كشف خصوصي" بهذه الجملة بدأت جريمة خطف في مركز الخانكة  وانتهت في محافظة الجيزة، حيث استدرج مجموعة من العناصر الإجرامية طبيب إلى حدائق أكتوبر لتصفية خلافات بين الطبيب وأحد المتهمين.

خطة جهنمية لجأ لها أحد الأشخاص لتصفية خلافاته المالية مع طبيب، فاستعان بثلاثة من دائرة معارفه، لا يعرفهم المجني عليه وتوجه الثلاثة إلى المركز الطبي الذي يعمل به الطبيب، وتقابلوا معه بدعوى أنهم يريدونه في كشف خصوصي ومستعجل.

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وحتى ينفذ الثلاثة الدور بإتقان شديد ظهرت عليهم علامات التوتر والقلق بغير الحقيقة، وذلك لإقناع الطبيب بسوء الحالة، وطمعوه بأن أخبروه ستحصل على ما تريد ولكن عليك أن تسرع لتنقذ الحالة من الموت.

الطبيب تعامل مع الموقف بأنها حالة إنسانية وهم بجمع متعلقاته من أدوات الكشف، ونزل معهم إلى السيارة وما أن ركب بصحبتهم، توجهوا به إلى منطقة حدائق أكتوبر، وتم احتجازه هناك ثم انقطعت أخباره بعد عدم عودته إلى المركز الطبي أو المنزل.

أهل الطبيب شعروا أنه غاب عن العودة إلى المنزل على غير العادة، فتوجهوا للسؤال عليه في المركز الطبي ولكنه لم يعد وتليفوناته مغلقة، وحينما سألوا من في المركز أجابوا أنه نزل بصحبة ثلاثة مجهولين.

الأهل توجهوا لمركز الخانكة وأبلغوا بما حدث، على الفور تم إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، الذي كلف اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية بتشكيل فريق بحث عملا على كشف لغز الواقعة.

التحريات أكدت أن 3 أشخاص وراء ارتكاب تلك الواقعة بتحريض من شخص أخر له خلافات مالية مع الطبيب المختطف.

وبفحص السجل الجنائي للطبيب تبين أنه له أحكام جنائية مسجلة وهارب من تنفيذ أحكام، على الفور تم تحديد مكان الطبيب وتوجهت مأمورية تمكنت من ضبط المتهمين وبصحيتهم الضحية، وأرشدوا عن السيارة المستخدة في الواقعة.

خطف في مركز الخانكة محافظة الجيزة خطف طبيب الخانكة اللواء نبيل سليم اللواء محمد السيد ارتكاب تلك الواقعة أحكام جنائية مسجلة

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