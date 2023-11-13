الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تُبرز موضوعات "الدستور" حول اهتمام الدولة بـ المشروعات الصغيرة ومدينة السيارات

 المشروعات الصغيرة
 المشروعات الصغيرة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" ما نُشر في عدد اليوم الإثنين من جريدة "الدستور"، من موضوعات تحت عنوان "فتح آفاق تسويقية لمنتجات أصحاب المشروعات الصغيرة"، وموضوع آخر تحت عنوان: "كيف تتحرك الدولة لتحقيق حلم صناعة السيارات في مصر؟". 

حيث تضمنت الموضوعات تأكيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على أهمية التعاون مع المؤسسات والجهات التنموية في القارة الإفريقية وفي دول حوض النيل للعمل على زيادة حجم التجارة البينية بين مصر ودول القارة، باعتبارها سوق واعدة أمام المنتجات المصرية، بما يساعد في فتح نوافذ تصديرية لمنتجات أصحاب المشروعات الصغيرة في مصر.

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خطوات مصر لتصنيع السيارات محليًا وإقامة مدينة 

كما أشاد عدد من خبراء السيارات بالخطوات التى اتخذتها مصر لتصنيع السيارات محليًا، ومن بينها إنشاء «مدينة السيارات»، التى ستجعل مصر تنافس بقوة فى الأسواق العالمية، وتصدر منتجاتها إلى جميع الأسواق، خاصة السوق الإفريقية.

وتشيد الدولة «مدينة السيارات» بمساحة ٥٧ فدانًا على طريق «العين السخنة- القطامية» بجوار العاصمة الإدارية الجديدة، وهي الأولى من نوعها فى مصر والشرق الأوسط، وتأتى وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وتتسع المدينة لـ٤ آلاف سيارة، وتضم ٦ ساحات انتظار، على مساحة ١٢.٥ فدان، وتحتوي على شبكة طرق داخلية مجهزة على أعلى مستوى، وتضم ١٤ مكتب مرور، و٥ مكاتب نيابة عامة، و٩ مكاتب شهر عقارى، و٧ بنوك، و٨ ورش لصيانة السيارات والكشف عليها لجميع الطرازات.

اكسترا نيوز جريدة الدستور المشروعات الصغيرة مدينة السيارات المشروعات

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