الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وفد برلمانى من زراعة الشيوخ يزور مجمع مصانع الغزل والنسيج بالمحلة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وصل منذ قليل وفد برلمانى من لجنتي الزراعة والرى والشئون المالية والاقتصادية  والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى، في زيارة ميدانية، إلي محافظة الغربية، وذلك لتفقد مجمع مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

وقال المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن الزيارة تأتى للوقوف على خطوات التطوير التي تتم في مجمع مصانع الغزل والنسيج في إطار خطة الدولة للنهوض بتلك الصناعة الوطنية واستعادة الريادة المصرية فيها، بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف، كما تأتى الزيارة، استكمالا لخطوات اللجنة في مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والرى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن "زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري"، والتى تم مناقشتها باللجنة خلال الاجتماعات الأخيرة.

 وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، ناقشت الدراسة المقدمة من النائب  محمد السباعي وكيل  بشأن " زراعة القطن المصري التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري".

ملف القطن

وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، أهمية ملف زراعة القطن المصرى لاسيما وأنه محصول مرتبط بتاريخ المصريين، وأن الهدف من الاجتماع الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية بمنظومة زراعة القطن بهدف تحديد الاحتياجات وربطها بالتسويق والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق، وذلك لتفادي التعرض لمشكلات أو أزمات خاصة بحجم الإنتاج في المستقبل مثلما حدث في أزمة الحبوب التى تعرضت لها دول عديدة بسبب الحروب الروسية الأوكرانية.

وقال النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة ومقدم الدراسة، إن الهدف من الدراسة الوقوف على المعوقات التى تواجه محصول القطن لاسيما وأنه محصول استراتيجي وله أبعاد اقتصادية كبيرة، مشيرا إلي ضرورة وجود قاعدة بيانات بشأن حجم الإنتاج ونسبة وطرق الاستفادة منه، للتوصل إلي أفضل استفادة من ذلك المحصول الهام.

مجلس الشيوخ لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ مجمع مصانع الغزل والنسيج بالمحلة لجننتى الزراعة والرى والشئون المالية بمجلس الشيوخ

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