الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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برلمانية: الرئيس السيسى حذر بشكل واضح من احتمالية توسيع الهجمات فى المنطقة

الدكتورة سماء سليمان،
الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون

قالت الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا يؤكد على البعد الإنساني الذي تتسم به سياستنا الخارجية، خاصة تجاه القضية الفلسطينية، لافتة إلى أن الرئيس بدأ خطابه أمس بقمة الرياض بإدانة قتل المدنيين.

ونوهت سليمان، خلال تصريحاتها عبر قناة dmc، اليوم الأحد، بأن الرئيس السيسي وجه رسالته للمجتمع الدولي بلغة حاسمة مطالبًا بالحفاظ على الحد الأدنى من المصداقية السياسية والأخلاقية، فهو يضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته بهذه المطالبة.

الرئيس السيسي أعلن عن رفضه لازدواجية المعايير

وتابعت: الرئيس أعلن عن رفضه لازدواجية المعايير التي يتبعها المجتمع الدولي ودعمه الكامل لإسرائيل.

وأشارت وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ إلى أن الرئيس السيسي حذر بشكل واضح من احتمالية توسيع الهجمات في المنطقة، والتي ينتج عنها توسيع نطاق الصراع، مؤكدًا أن السلام الإقليمي يتوقف على حل القضية الفلسطينية.

السيسي الرئيس السيسي برلمانية البعد الإنساني سياستنا الخارجية الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ

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