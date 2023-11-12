جهود مصر فى دعم القضية الفلسطينية مع استمرار العدوان الإسرائيلى على غزة (فيديو)

تحدث محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال فوزي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الأحد، إن التصعيد الإسرائيلي الحالي في قطاع غزة هو الأكثر عنفًا، ويتضح ذلك من خلال الكارثة الإنسانية الكبيرة التي يشهدها القطاع.

قمة القاهرة للسلام جزء من جهود الدولة المصرية

وأشاد الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بالدور المصري المحوري في الأزمة، مشيرًا إلى أن مصر تحركت على أكثر من محور، كالمحورين الإنساني والسياسي، منذ اليوم الأول للتصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد أن قمة القاهرة للسلام جزء من جهود الدولة المصرية لمحاولة بناء الحد الأدنى من التوافق بين الأطراف المشاركة بشأن أولويات المرحلة المقبلة، سواء ملف إطلاق النار أو استدامة إدخال المساعدات الإنسانية أو إعادة طرح رؤية مصر لحلول جذرية خاصة بالأزمة.