الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ماس كهربائي وراء حريق فيلا بالريف الأوربي في الشيخ زايد

حريق فيلا
حريق فيلا

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة في واقعة نشوب حريق داخل فيلا بمنطقة الريف الأوربي بدائرة القسم، وتفحم 1500 كاوتش و3 خزانات على مساحة 90 متر، عن أن ماسًا كهربائيًا سبب نشوب الحريق.

4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران

كانت البداية بتلقي الرائد عمرو مصطفي عبدالعال رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، مفادها نشوب حريق داخل فيلا بمنطقة الريف الأوربي بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة علي الحريق والذي خلف وراءه تفحم 1500 كاوتش و3 خزانات علي مساحة 90 متر. 

 

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نتائج التحريات الأولية

 ورجحت التحريات الأولية أن ماسًا كهربائيًا بأحد الوصلات سبب نشوب الحريق ولا شبهة جنائية في الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ماس كهربائي الريف الأوربي حريق فيلا الشيخ زايد قسم شرطة أول الشيخ زايد

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