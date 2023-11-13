الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تشييع جثمان طفلين اختنقا في حريق منزلهما بالمنوفية

الطفلين المتوفيين
الطفلين المتوفيين

شيع المئات من أهالي شبين الكوم بالمنوفية، في الساعات الأولى من صباح اليوم جثمان طفلين لقيا مصرعهما اختناقا بالدخان أثناء حريق لمنزلهما، وفشل محاولات إنقاذهما واتشحت مدينة شبين الكوم بالسواد حزنا على وفاة الطفلين.


وكشف مصدرا تفاصيل مصرع طفلين شقيقين في اختناق داخل شقتهما في مدينة شبين الكوم، وذلك بعد نشوب حريق داخل المنزل وانتقال قوات الحماية المدنية وفشل الإنقاذ ونقلهما إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي.


تلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم، يفيد ورود بلاغ بمصرع طفلين شقيقين داخل منزلهما في دائرة القسم اختناقا بالدخان وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لتحقيق في الواقعة.

 

وبالانتقال والفحص تبين مصرع كلا من م، م، ف وشقيقه ي، م، ف اختناقا من الدخان وجرى نقلهما إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي لإنهاء الإجراءات القانونية والطبية اللازمة، وعقب انتهاء الإجراءات استملت الأسرة جثماني الصغيرين ودفنهما بمقابر العائلة.

 

 

محافظة المنوفية حريق شقة سكنية مصرع طفلين مدينة شبين الكوم تشييع جثامين الاطفال

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