فريق الطوارئ الطبي النرويجي في غزة: الوضع الكارثي

قال مادس جيليرت، مسؤول فريق الطوارئ الطبي النرويجي إلى غزة، إن الوضع في قطاع غزة كارثي والمستشفيات ليس لديها وقود.

العديد من المستشفيات باتت غير آمنة

وأشار خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، إلى أن العديد من المستشفيات باتت غير آمنة ويجب أن تكون تحت الحماية الدولية، منوهًا بأن النازحون في قطاع غزة بلا ماء أو طعام أو دواء، ويموت المواطن الفلسطيني في القطاع لنقص المياه والطعام.

وأضاف أن الوضع في شمال غزة أكثر مأساوية بعد انقطاع الاتصالات، ونشعر بالقلق على حياة الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، فيما يشهد 1.5 مليون فلسطيني في غزة بلا مأوى بعد تعرض منازلهم للقصف، متابعًا أن العديد من المستشفيات باتت غير آمنة ويجب أن تكون تحت الحماية الدولية.

وناشد بوقف فوري لإطلاق النار والعمل على إدخال الوقود، وعلى المجتمع الدولي دعم الفلسطينيين في قطاع غزة.