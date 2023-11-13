أخبار فاتتك.. موعد بدء التقديم لحج الجمعيات الأهلية وإنتر ميلان يستعيد صدارة الدورى الإيطالى

شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية وغيرها، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

غدًا.. فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، غدًا الثلاثاء، تلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم حج لموسم 1445ه- 2024م، حتى يوم 30 نوفمبر الجاري.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بتيسير كل الإجراءات الخاصة بتقديم طلبات حج الجمعيات الأهلية، وفقًا للشروط والقواعد المنظمة، على أن تتم مراجعة كل البيانات تمهيدًا لإجراء القرعة الإلكترونية؛ لاختيار الفائزين بالتأشيرات، كما أن من ضمن الشروط الواجب توافرها أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسددًا الاشتراك السنوي، سواء كان عضوًا عاملًا أو منتدبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1 /11 /2023م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.

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غدًا.. آخر حوار للفنانة سلوى عثمان مع والدها قبل أيام من وفاته على "الحياة"

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة، في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء، غدًا الإثنين، الفنانة سلوى عثمان مع والدها الفنان الراحل عثمان محمد على قبل أيام من وفاته، حيث ترك في رصيده الفني أكثر من 250 عملًا فنيًا.

وتتناول الحلقة ولأول مرة كشف العديد من الأسرار والكواليس الخاصة، والتي تذاع ولأول مرة عن الفنان الراحل، والذي يتحدث عن بدايته بالتمثيل ودفعته من النجوم ومنهم كرم مطاوع وحسن يوسف وجلال الشرقاوي، ومشاركته في العديد من الأعمال والمسلسلات ومنها الفرسان والفسطاط وأبوجعفر النعمان، ولن أعيش في جلباب أبي، وعن علاقته بابنته سلوي عثمان وأخيها، ورأيه في مشوارها الفني.

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إنتر ميلان يستعيد صدارة الدورى الإيطالى بثنائية فى شباك فروزينوني

استعاد فريق إنتر ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بعد الفوز على فروزينوني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات المسابقة الإيطالية.

واستضاف إنتر ميلان نظيره فروزينوني على ملعب "جيوزيبي مياتزا" ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي.

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إخماد حريق شب داخل فيلا بالريف الأوروبي

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق شبّ بمخزن كاوتش بالدور الأرضي لفيلا من طابقين في منطقة الريف الأوروبي بجوار نادي زايد ثاني بمحافظة الجيزة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة العمليات يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب داخل فيلا في منطقة الريف الأوروبي.

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