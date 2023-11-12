الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدا.. آخر حوار للفنانة سلوى عثمان مع والدها قبل أيام من وفاته على "الحياة"

عثمان محمد علي
عثمان محمد علي

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة، في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء، غدا الإثنين، الفنانة سلوى عثمان مع والدها الفنان الراحل عثمان محمد على قبل أيام من وفاته، حيث ترك في رصيده الفني أكثر من 250 عملا فنيا.

وتتناول الحلقة ولأول مرة كشف العديد من الأسرار والكواليس الخاصة والتي تذاع ولأول مرة عن الفنان الراحل والذي يتحدث عن بدايته بالتمثيل ودفعته من النجوم ومنهم كرم مطاوع وحسن يوسف وجلال الشرقاوي، ومشاركته في العديد من الأعمال والمسلسلات ومنها الفرسان والفسطاط وابو جعفر النعمان، ولن أعيش في جلباب أبي، وعن علاقته بإبنته سلوي عثمان واخيها، ورأيه في مشوارها الفني.

كما تتحدث سلوي عثمان عن نشأتها وبدايتها ومشوارها الفني وعلاقتها بوالدها وماذا تعلمت منه في مجال الفن، وعن أعمالها الفنية المتعددة، وايضًا عن حرمانها من نعمة الأمومة ومدى تأثير هذا الأمر عليها، يذاع واحد من الناس في العاشرة مساء غدا على شاشة قناة الحياة.

حلقة فنية خاصة رصيده الفنانة سلوى عثمان عثمان محمد علي 250 عمل فني

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غدا.. آخر حوار للفنانة سلوى عثمان مع والدها قبل أيام من وفاته على "الحياة"

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