أسامة السعداوي: مصر تحرص على التوصل لتهدئة ودخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

تحدث أسامة السعداوي، وزير الدولة الفلسطيني للريادة والتمكين، عن جهود الدولة المصرية لإيصال المساعدات لقطاع غزة.

نتابع جهود الإغاثة ووصول المساعدات لقطاع غزة

وقال، وفقًا لفضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، اليوم الاثنين، "إننا نقوم بالتواصل مع قيادة الحكومة في رام الله ونتابع جهود الإغاثة ووصول المساعدات لقطاع غزة".

وتابع وزير الدولة الفلسطيني للريادة والتمكين، أن مصر تحرص على التوصل لتهدئة ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ووقت سابق قال السعداوي، إن العدوان الإسرائيلي يطال كل الأراضي المحتلة، مضيفًا أن 50% من الأبنية السكنية في قطاع غزة دمرت بالفعل، لافتا إلى أن مليون ونصف المليون فلسطيني تم تهجيرهم من منازلهم في قطاع غزة.