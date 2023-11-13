رئيس كفر شكر يقود حملة لإزالة 58 حالة تعد على الأراضي الزراعية (صور)

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، اليوم، حملة مكبرة بمشاركة الزراعة وحماية الأراضى وقوات الشرطة لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف فى كافة المدينة وقرى الوحدات المحلية التابعة للمركز والمدينة للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة وفرض هيبة الدولة.

وأسفرت الحملة التى شاركت فيها قوات الشرطة والإدارة الزراعية عن إزالة 58 حالة تعد على الأراضى الزراعية والبناء المخالف بدون تراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءا على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأكد الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، أن الأجهزة التنفيذية بالمركز والمدينة تتصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية التى تعد أمن مصر الغذائى وحقوق الأجيال القادمة وفرض هيبة الدولة ومنع الامتداد العمرانى العشوائى الذى يؤثر على جودة الخدمات والمرافق والمظهر الجمالى والحضارى وذالك من خلال كشوف معتمدة بالتنسيق مع الزراعة والشرطة تم حصرها وصادر بشأنها قرارات إزالة واجبة النفاذ تنفيذا لسيادة القانون

وأضاف رئيس مركز ومدينة كفر شكر فى تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه تم إزالة 58 حالة تعد على الأراضى الزراعية وبناء مخالف بدون إجراءات تراخيص بكافة مناطق المركز والمدينة وذالك منذ بداية انطلاق الحملة المكبرة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التى تواجه بكل حسم ملف التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدا أنه لا تهاون فى رصد أى تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها فى المهد فور الشروع فى التعدى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب التعديات والمخالفات تنفيذا لسيادة القانون دون وساطة أو محسوبية إطلاقا.

وأشار بكر، إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمركز والمدينة تقوم بإعادة الأراضى المعتدى عليها بالبناء إلى طبيعتها وتمهيدها للزراعة مرة أخرى بعد رفع كافة التراكمات والأتربة من على مساحة الأرض التى تم إزالة التعدى من عليها وذالك حتى يتحقق الهدف الأسمى والرسمى من تنفيذ حملات الإزالة وهو إعادة الأرض لزراعة المحاصيل والخضروات والفاكهة حفاظا على الرقعة الزراعية التى تعد أمن مصر الغذائى وحق أصيل للأجيال القادمة.