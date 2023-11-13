المرشح الرئاسى حازم عمر يعرض برنامجه الاقتصادى والاجتماعى

أكد المهندس حازم عمر، المرشح لرئاسة الجمهورية، أنه يهتم بمصالح ومستقبل الشباب الذين يشكلون 60% من السكان، وأنه يسعى لتحسين الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية لهم.

وأوضح "عمر"، في حوار خاص مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامجها "في المساء مع قصواء"، أنه يملك خطة اقتصادية واضحة لإخراج الدولة من الأزمة التي تمر بها، وتوفير فرص عمل وسوق عمل وعملة محلية قوية للمواطنين، مشيرًا إلى أنه يحتاج إلى 3 سنوات لتنفيذ برنامجه، وأنه لا يمكن لأي مرشح آخر أن يحقق ذلك في وقت أقصر.

وأضاف أنه سيتخذ إجراءات لحماية الطبقات البسيطة والمتوسطة من التآكل والفقر، وأنه يؤمن بالبناء المؤسسي والديمقراطي، وأنه لم يترشح بشكل عشوائي، بل كان نتاج تخطيط وتحضير منذ عام 2015.

وأكد أنه مستعد لمواجهة منافسيه في الانتخابات الرئاسية، وأنه لديه الثقة والخبرة والرؤية لقيادة مصر نحو مستقبل أفضل.