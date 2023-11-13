الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المرشح الرئاسى حازم عمر يعرض برنامجه الاقتصادى والاجتماعى

المرشح الرئاسى حازم
المرشح الرئاسى حازم عمر

أكد المهندس حازم عمر، المرشح لرئاسة الجمهورية، أنه يهتم بمصالح ومستقبل الشباب الذين يشكلون 60% من السكان، وأنه يسعى لتحسين الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية لهم.

وأوضح "عمر"، في حوار خاص مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامجها "في المساء مع قصواء"، أنه يملك خطة اقتصادية واضحة لإخراج الدولة من الأزمة التي تمر بها، وتوفير فرص عمل وسوق عمل وعملة محلية قوية للمواطنين، مشيرًا إلى أنه يحتاج إلى 3 سنوات لتنفيذ برنامجه، وأنه لا يمكن لأي مرشح آخر أن يحقق ذلك في وقت أقصر.

وأضاف أنه سيتخذ إجراءات لحماية الطبقات البسيطة والمتوسطة من التآكل والفقر، وأنه يؤمن بالبناء المؤسسي والديمقراطي، وأنه لم يترشح بشكل عشوائي، بل كان نتاج تخطيط وتحضير منذ عام 2015.

وأكد أنه مستعد لمواجهة منافسيه في الانتخابات الرئاسية، وأنه لديه الثقة والخبرة والرؤية لقيادة مصر نحو مستقبل أفضل.

حازم عمر المرشح قصواء الخلالي في المساء مع قصواء خطة اقتصادية فرص عمل سوق عمل الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

عاجل.. قصف أهداف تابعة لـ إيران فى دير الزور شرق سوريا

بعد موافقة مجلس الوزراء.. الشروط والتفاصيل النهائية لوحدات "سكن لكل المصريين 4"

متحدث الرئاسة يرد على الضغوط الخارجية بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر

النيابة تكشف حقيقة وقوع حوادث اغتصاب وقتل فى حفل المنصورية

شعبة المواد الغذائية تنفى أزمة نقص السكر فى مصر

موعد شهر رمضان الكريم ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطاب الملك الوصي الهاشمي فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطيني

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

وائل لطفي

السلام مع من؟

محمد العسيري

شوية.. وكله ينسى

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

فرصة لـ"حماس": لماذا ترفض إسرائيل وقف إطلاق النار فى غزة لعدة أيام؟

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل