حازم عمر: لدى ما يكفى من خبرات وعلاقات لتحقيق التنمية والاستقرار

قال المهندس حازم عمر، المرشح لرئاسة الجمهورية، إنه يمتلك خبرات وعلاقات خارجية تمكنه من تحقيق التنمية والاستقرار للبلاد.

وأكد عمر، في حوار خاص مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء"، عبر قناة "CBC"، أنه يعتمد على العمل بالأرقام وليس الشعبوية، وأنه يهدف إلى تحسين حياة المواطن بمعادلات دقيقة.

وأشار رئيس حزب الشعب الجمهوري، إلى أن حزبه ينشط على أرض الواقع ويمثل الكتلة الثانية للأغلبية بالبرلمان، كما تحدث عن تجربته مع الرئيس السادات ودوره في مجلس الشيوخ.