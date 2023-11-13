الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المرشح الرئاسى حازم عمر: أنشئت حزب سياسى بعد انتخابات 2012

المرشح الرئاسى حازم
المرشح الرئاسى حازم عمر

قال المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنه كان الشخص الوحيد بين أصدقائه الذي أنهى كافة كتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل في مرحلة الثانوية العامة، وهذا إرث عائلي بشكل خاص، أما على مستوى العمل السياسي، فكان دائما يبحث عن التجارب الناجحة بالشأن العام، والاشتباك مع الملفات السياسية المختلفة، والتفكير في حلول خارج الصندوق.

وأضاف عمر، خلال لقائه ببرنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، عبر قناة "CBC"، أنه ارتقى بعد ذلك إلى علاقات مع رؤساء دول مختلفة وهو في مرحلة الثلاثينيات من عمره، وذلك ما خلق لديه خبرة سياسية واسعة، حتى قام بإنشاء حزب سياسي مصري.

وواصل: "إنشاء حزب الشعب الجمهوري كان من خلال رؤية سياسية مستقبلية، وخاصة بعد تجربة انتخابات 2012 للرئاسة، والتي مُرست بديمقراطية شديدة، رغم أنها أتت من لا يصلح، وهذه كانت رؤيتي المستقبلية أثناء حلفهم اليمين، ومن هنا اتخذت قرار إنشاء الحزب".  

المرشح الرئاسي حازم عمر حزب الشعب الجمهوري محمد حسنين هيكل الثانوية العامة في المساء مع قصواء قصواء الخلالي انتخابات 2012

الأكثر قراءة

عاجل.. قصف أهداف تابعة لـ إيران فى دير الزور شرق سوريا

بعد موافقة مجلس الوزراء.. الشروط والتفاصيل النهائية لوحدات "سكن لكل المصريين 4"

متحدث الرئاسة يرد على الضغوط الخارجية بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر

النيابة تكشف حقيقة وقوع حوادث اغتصاب وقتل فى حفل المنصورية

شعبة المواد الغذائية تنفى أزمة نقص السكر فى مصر

موعد شهر رمضان الكريم ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطاب الملك الوصي الهاشمي فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطيني

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

وائل لطفي

السلام مع من؟

محمد العسيري

شوية.. وكله ينسى

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

فرصة لـ"حماس": لماذا ترفض إسرائيل وقف إطلاق النار فى غزة لعدة أيام؟

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل