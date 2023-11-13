المرشح الرئاسى حازم عمر: أنشئت حزب سياسى بعد انتخابات 2012

قال المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنه كان الشخص الوحيد بين أصدقائه الذي أنهى كافة كتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل في مرحلة الثانوية العامة، وهذا إرث عائلي بشكل خاص، أما على مستوى العمل السياسي، فكان دائما يبحث عن التجارب الناجحة بالشأن العام، والاشتباك مع الملفات السياسية المختلفة، والتفكير في حلول خارج الصندوق.



وأضاف عمر، خلال لقائه ببرنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، عبر قناة "CBC"، أنه ارتقى بعد ذلك إلى علاقات مع رؤساء دول مختلفة وهو في مرحلة الثلاثينيات من عمره، وذلك ما خلق لديه خبرة سياسية واسعة، حتى قام بإنشاء حزب سياسي مصري.



وواصل: "إنشاء حزب الشعب الجمهوري كان من خلال رؤية سياسية مستقبلية، وخاصة بعد تجربة انتخابات 2012 للرئاسة، والتي مُرست بديمقراطية شديدة، رغم أنها أتت من لا يصلح، وهذه كانت رؤيتي المستقبلية أثناء حلفهم اليمين، ومن هنا اتخذت قرار إنشاء الحزب".