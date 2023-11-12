الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حماس "تفنّد" مزاعم الاحتلال بشأن مد مستشفى الشفاء بالوقود

مستشفى الشفاء
مستشفى الشفاء

قالت حركة حماس، مساء الأحد، إن الاحتلال يستخدم عذابات الأطفال والمصابين في المستشفيات دعاية ساقطة لتجميل وجهه القبيح والتغطية على جرائمه ضد الإنسانية.

أضافت حماس، في بيان ضمن مسلسل الأكاذيب التي يسوقها الاحتلال يوميًا، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إنهم عرضوا على إدارة مستشفى الشفاء تزويد المستشفى بكمية من الوقود، لكن حركة المقاومة رفضت ذلك.

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وأكدت الحركة أنها ليست طرفاً في إدارة مستشفى الشفاء، ولا وجود لها ضمن هيكلية اتخاذ القرارات فيه، وأنه يخضع بشكل كامل لسلطة وزارة الصحة الفلسطينية، التي تدير شؤونه الإدارية والفنية.

أضافت حماس في بيانها، أن ما كشفت عنه إدارة مستشفى الشفاء من أن عرض الاحتلال تمثَّل في تزويد المستشفى بـ300 لتر فقط من الوقود، يمثل استخفافا بآلام وعذابات المرضى والأطفال الخدج، والطواقم الطبية، المحاصرين بين جنباته، بلا ماء أو غذاء أو كهرباء، فهذه الكمية لا تكفي لتشغيل المولدات فيه لأكثر من نصف ساعة، إنما سعى الاحتلال من خلال هذا العرض إلى تدشين حملة دعاية رخيصة لتجميل وجهه القبيح ومحاولة إخفاء جرائمه ضد الإنسانية وقصفه للمستشفيات وقتله للأطقم الطبية وتعريضه حياة المرضى للخطر بقطعه الوقود والماء والأدوية عنهم.

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وجددت حماس طلبها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بالتدخل الفوري لإدخال الوقود إلى قطاع غزة، لتشغيل المستشفيات، وإنقاذ المرضى والأطفال والجرحى داخلها، ووقف هذه الانتهاكات الفاضحة للقوانين الدولية التي يمارسها كيان الاحتلال الفاشي.

حماس الأطفال الإنسانية مستشفى الشفاء حركة حماس الوقود

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