عادل العمدة: عناصر حماس أوجعت إسرائيل بـ7 أكتوبر وأوصلتها لمرحلة الجنان

قال اللواء عادل العمدة، الخبير الاستراتيجي، إن اعتراف رئيس الأركان الإسرائيلي بفشلهم في حماية المستوطنات الإسرائيلية من هجوم 7 أكتوبر يعيدنا 50 عامًا للخلف، لتحقيقات لجنة "أجرانات"، والتي أدانت رئيس الأركان ووزير الدفاع الإسرائيلي وقائد المنطقة الجنوبية ومدير المخابرات وأقالتهم وحسابتهم على تقصيرهم بحرب أكتوبر.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامية إنجي أنور، والمذاع عبر فضائية etc، أن هذا ليس للمقارنة بين الاثنين ولكن عناصر حماس استطاعت أن توجه صفعة قوية جدًا لأجهزة المعلومات والاستخبارات الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر وهذا اعتراف صريح من رئيس الأركان.

الأمن الإسرائيلي مخترق

وأكد أن هذا دليل على أن الأمن الإسرائيلي مخترق واستطاعوا تدمير الألة الإعلامية التي كانت تصدرها إسرائيل بأنها لا تقهر، مشيرًا إلى أن عناصر حماس أوجعت إسرائيل وأوصلتها لمرحلة الجنون لأن ما يحدث انتقام جماعي.