رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بوقف حرب الإبادة في غزة

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء الأحد، المجتمع الدولي بالدعوة إلى وقف العدوان الإسرائيلي ووقف إطلاق النار الفوري وحرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة، وضمان الممرات الآمنة لتسهيل وصول المساعدات الإغاثية والطبية إلى كل المناطق في القطاع.

جاءت تصريحات اشتيه خلال استقباله وزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن، في مكتبه بمدينة رام الله.

وجدد اشتية مطالبته بالضغط على إسرائيل لوقف محاولات احتلال قطاع غزة وفصله عن الضفة الغربية، مؤكدا ضرورة خلق مسار سياسي شامل وعادل ينهي الاحتلال، وإقامة الدولة على حدود 1967 في كل الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

رئيس الوزراء الفلسطيني: يجب علي المجتمع الدولي التوقف عن التعامل مع فلسطين بإزدواجية المعايير

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني "يجب على المجتمع الدولي التوقف عن التعامل مع فلسطين بإزدواجية المعايير، نحن تحت احتلال عسكري كولونيالي بنظام فصل عنصري بشع، وكل شيء تفعله إسرائيل في الأراضي الفلسطينية هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني".

أضاف اشتية "السابع من أكتوبر ليس بداية الصراع مع إسرائيل، فشعبنا الفلسطيني يواجه المعاناة منذ أكثر من 75 عاما، إذ قتلت إسرائيل في الضفة الغربية منذ بداية العام أكثر من 390 من أبناء شعبنا، عدد منهم على أيدي المستعمرين".

ودعا اشتية الدنمارك والدول الصديقة التي تؤمن بقيم السلام والحق والعدل إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك لحماية حل الدولتين قبل فوات الأوان.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، ارتفاع عدد الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية منذ بداية الحرب بغزة إلى 11180، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.