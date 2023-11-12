الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير أوبئة يكشف حقيقة اختلاق فيروس كورونا

كورونا
كورونا

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنه لا يوجد أي دليل على أن فيروس كورونا تم تخليقه في مختبر، وإنه قد يكون ناتجًا عن طفرة طبيعية في الفيروسات الموجودة في البيئة.

وأضاف عنان، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن منظمة الصحة العالمية أرسلت فريقا من الخبراء إلى الصين للتحقيق في كيفية انتقال الفيروس من الحيوانات إلى البشر، وأنها درست عدة عينات من الفيروسات المختلفة للتأكد من مصدره.

وتابع أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن منظمة الصحة العالمية أنشأت مؤخرًا لجنة للوقاية من الأوبئة المستقبلية، مشيرًا إلى أن انتشار الأوبئة سيكون أسرع وأكثر خطورة بسبب التنقل السريع للبشر بين الدول.

الأوبئة فيروس كورونا كورونا الصين منظمة الصحة العالمية الفيروسات

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