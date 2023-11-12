الاستقرار على موعد عزاء الفنان عثمان محمد على بمسجد الشرطة

استقرت أسرة الفنان الراحل عثمان محمد علي على موعد عزائه، الثلاثاء المقبل، بمسجد الشرطة بعد صلاة المغرب.

كما يتم تشييع جثمان الراحل عثمان محمد علي إلى مثواه الأخير، غدًا الإثنين، بمسجد الشرطة، بعد صلاة الظهر، والذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 88 عامًا بعد صراع مع المرض.

يعد مسلسل حي السيدة زينب هو آخر أعمال عثمان محمد علي الذي طُرح عام 2021، وشارك بالمسلسل العديد من الفنانين، منهم: سوسن بدر، محمود عبدالمغني، لبنى ونس، فراس سعيد، أشرف عبدالغفور، عبير منير، ليلة عدنان، هايدي رفعت، حجاج عبدالعظيم، الراقصة دينا، ليلى عزالعرب، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي، وتحت قيادة المخرج محمد النُقلي.

قدم عثمان محمد علي العديد من الأعمال التي مازالت عالقة في أذهان الجمهور رغم مرور عشرات السنوات على عرضها، منها مسلسل رأفت الهجان، مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، مسلسل أبنائي الأعزاء شكرًا، مسلسل عائلة الحاج متولي، مسلسل يتربى في عزو، مسلسل الإمام الشافعي، فيلم شجيع السيما.