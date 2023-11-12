"هنكمل المشوار".. مؤتمر حزب مصر أكتوبر يستعرض إنجازات الرئيس السيسي

نظمت أمانة حزب مصر أكتوبر بالإسكندرية مؤتمرا حاشدا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بالمدينة الشبابية بأبي قير، وذلك مع انطلاق فترة الدعايا الانتخابية منذ الخميس الماضي والمقرر استمرارها حتى يوم 8 ديسمبر المقبل.



وخلال المؤتمر عرضت أمانة الإعلام بالإسكندرية فيلما تسجيليا بعنوان “هنكمل المشوار”، استعرض عدد من المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية وخاصة بمحافظة الإسكندرية وعلى رأسها مشروع بشاير الخير، ومحور المحمودية وتطوير بحيرة مريوط وتطوير مينائي الإسكندرية والدخيلة، فضلا عن مشروعات تطوير التعليم والمبادرات الصحية، وعشرات المشروعات في جميع ربوع مصر.

وقالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يكفيه إطلاق مبادرة حياة كريمة التي غيرت وجه الريف المصري، والمعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، مشيرة إلى أن المواطن المصري كان خير سند للقيادة السياسية وخير داعم للدولة المصرية حتى في أصعب التحديات التي واجهتها مصر إقليميا وعالميا.

وطالبت من جموع المصريين المشاركة بفعالية في الانتخابات الرئاسية والتصويت بنعم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة المقررة أيام 10 و11 و12 ديسمبر.

من جانبه، طالب اللواء أشرف أبو المحاسن، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، المصريين بالنزول لصناديق الاقتراع ودعم الرئيس السيسي لاستكمال الإنجازات التي تحققت تحت قيادة الرئيس ودعم استقرار الدولة المصرية.

وقال أحمد حلمي أمين الحزب بالإسكندرية، إن الحزب يدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها منذ نحو عشر سنوات وستستمر خلال الفترة القادمة، مستشهدا بالمشروعات العملاقة التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة بمدينة الإسكندرية وعلى رأسها مشروع بشاير الخير بمراحله المختلفة ومحور المحمودية.

وأضاف حلمي: "نؤكد دعمنا الكامل والاصطفاف التام خلف المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وندعو جميع المواطنين للمشاركة بفعالية في الانتخابات الرئاسية القادمة وتجديد الثقة في الرئيس السيسي لفترة رئاسية قادمة."

مؤتمر حزب مصر أكتوبر بالإسكندرية

مؤتمر حزب مصر أكتوبر بالإسكندرية