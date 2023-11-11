"الجيل الديمقراطي" ينظم مؤتمرا جماهيرىا بالإسكندرية لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

نظمت الأمانة العامة لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، مساء اليوم السبت، مؤتمرًا جماهيريًا لدعم المرشح الرئاسي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وجميع قرارات الرئيس الداعمة للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك بحضور رئيس حزب الجيل الديمقراطي الدكتور ناجي الشهاوي، والدكتور عمر عوض، مساعد رئيس الحزب وأمين الإسكندرية، وعدد من قادة الحزب.



قال الدكتور ناجي الشهاوي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل المهام الذي استطاع أن يقوم بتحرير الإرادة المصرية، لتكون مصر بالقوة التي نراها اليوم، من حفظ الأمن القومي المصري، والحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها كما يريد الاحتلال الإسرائيلي، وثبات الموقف المصرى المؤثر منذ بدء الأحداث الدامية في غزة.

وأضاف أن مؤتمر حزب الجيل اليوم، هو تأكيد لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتولي فترة رئاسية تستكمل الإنجازات التي بدأها وحققها على أرض مصر الحبيبة.

وأوضح أن مصر صاحبة إرادة وطنية وهو ما تحدث عنه الرئيس السيسي خلال القمة العربية الإسلامية بالرياض اليوم، ورفضه بشكل قاطع مخطط الاحتلال الإسرائيلي بالتهجير القسري للفلسطينيين وحماية الأراضي المصرية والقضية الفلسطينية.

ومن جانبه قال عبد الصمد سليمان، نائب رئيس الحزب، إن مؤتمر اليوم، هو إعلان دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي حمل روحه على كفه في وقت عصيب ليعبر بمصر إلى بر الأمان من القضاء على الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة لجميع ربوع مصر والعديد من المشروعات، والإنجازات في كافة المحافظات.



وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له موقفا ثابتا في دعم القضية الفلسطينية منذ اليوم الأول في الحرب على غزة، لافتًا إلى أن مصر بقيادتها الحكيمة رفضت تصفية القضية الفلسطينية وعدم تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، فضلا عن المساعدات الإنسانية التي كان للرئيس الدور الأساسي لدخولها عبر معبر رفح لأراضي فلسطين وجميع اللقاءات

وأكد عمر عوض، أمين الحزب بالإسكندرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتمامًا كبيرًا ببناء الإنسان، وذلك من خلال توفير حياة كريمة للمواطنين، لافتًا إلى أن محافظة الإسكندرية تم على أرضها أكبر المشروعات التي تهتم ببناء الإنسان وهي مشروع مدن بشاير الخير بمراحلها المختلفة، وتغيير حياة المواطنين من الحياة في أماكن غير آدمية إلى مدن سكنية حضارية ليخرج جيل محب لوطنه الذي اهتم به وحقق له حياة كريمة، بالإضافة إلى العديد من المشروعات في داخل الإسكندرية وجميع أنحاء الجمهورية.



وعن موقف الرئيس السيسي ودعمه للقضية الفلسطينية، قال: "نحمد الله أن الرئيس السيسي موجود في هذه الفترة والتي تحتاج رئيس قوي مثل الرئيس السيسي الذي دعم بكل قوة القضية الفلسطينية، ورفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين من أراضيها، مع الحفاظ على مصر وأراضي سيناء التي ارتوت بدماء جنودنا".

مؤتمر حزب الجيل بالإسكندرية

مؤتمر حزب الجيل بالإسكندرية

مؤتمر حزب الجيل بالإسكندرية

مؤتمر حزب الجيل بالإسكندرية