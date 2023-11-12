متحدث الرئاسة يرد على الضغوط الخارجية بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر

أكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بكل الوسائل المتاحة.

وأشار فهمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "صدى البلد"، إلى أن مصر تتحدث من موقف قوة ومسؤولية، لأنها دولة تحملت الكثير من أجل السلام والعدل في المنطقة، وأنها تقدم المساعدات الإنسانية والمعيشية لأهالي غزة بشكل كبير، وأن الشعب المصري يقتطع من حياته وقوته لمساندة الشعب الفلسطيني.

وأكد فهمي أن مصر ترفض تهجير الفلسطينيين كمبدأ، سواء كان داخليًا أو خارجيًا، وأنها تضع خطًا أحمر عند الحديث عن نقل أهالي غزة إلى سيناء، موضحًا أن هذا الموقف يتفق مع موقف جميع الدول العربية، لأنه موقف يقوم على العدل والمنطق والمصلحة المشتركة لجميع الشعوب في المنطقة.