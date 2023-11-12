نهال عنبر ناعية عثمان محمد على: أسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة

حرصت الفنانة نهال عنبر على نعي الفنان الراحل عثمان محمد علي الذي وافته المنية منذ قليل عن عمر يناهز 88 عامًا.

وشاركت “نهال” صورة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام وعلقت قائلة: وفاة الفنان الكبير عثمان محمد علي عن عمر 88 بعد صراع مع المرض، والد الفنانة سلوى عثمان، اسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة.

يعد مسلسل حي السيدة زينب هو آخر أعمال عثمان محمد علي الذي طُرح عام 2021، وشارك بالمسلسل العديد من الفنانين، منهم: سوسن بدر، محمود عبدالمغني، لبنى ونس، فراس سعيد، أشرف عبدالغفور، عبير منير، ليلة عدنان، هايدي رفعت، حجاج عبدالعظيم، الراقصة دينا، ليلى عزالعرب، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي، وتحت قيادة المخرج محمد النُقلي.

قدم عثمان محمد علي العديد من الأعمال التي مازالت عالقة في أذهان الجمهور رغم مرور عشرات السنوات على عرضها، منها مسلسل رأفت الهجان، مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، مسلسل أبنائي الأعزاء شكرًا، مسلسل عائلة الحاج متولي، مسلسل يتربى في عزو، مسلسل الإمام الشافعي، فيلم شجيع السيما.