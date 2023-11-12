الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة: غدًا أفتتاح مهرجان الجيزة للتمور بنادي الزراعيين

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء غدًا الاثنين مهرجان الجبزة للتمور بحضور عددًا من الوزراء والمحافظين والسفراء، والذي يقام بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني في مصر ويستمر علي مدار يومي 13 و14 نوفمبر الجاري بنادي الزراعيين بحي الدقي. 
 

المهرجان يأتي في إطار دعم قطاع زراعة النخيل

وأشار اللواء أحمد راشد أن المهرجان يأتي في إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر كأكبر منتج للتمور على مستوى العالم بالإضافة إلى تسليط الضوء على مختلف المنتجات المصرية من منتجات زراعية وحرف يدوية تمتاز بها ويهدف الي التوسع في توفير منافذ لعرض منتجات تلك الصناعة وفتح أسواق للعارضين، ما سيساهم في تحسين الاستثمار والتنمية.
 

وأكد أنه يشارك بالمهرجان العديد من العارضين من المحافظة وعلى رأسها الواحات البحرية والتي تتميز بإنتاجها بالتمور وخلال السنوات الأخيرة قامت الدولة والقطاع الخاص بضخ استثمارات كبيرة في الواحات البحرية خاصة في مجال زراعة وتصنيع التمور مؤكدًا انه سيشارك غدًا من الواحات البحرية 40 عارضا بالإضافة إلى عشرات العارضين من محافظات أخرى. 


لافتا أن المهرجان استكمالًا للتعاون المثمر بين محافظة الجيزة ومجلس الأعمال اليمني  لتسليط الضوء ودعم قطاع التمور لما له من أهمية كبيرة.

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