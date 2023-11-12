نفاد الوقود يخرج مستشفيات غزة عن الخدمة (فيديوجراف)

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن نفاد كميات الوقود المتبقية لتشغيل المولدات في المستشفيات القليلة العاملة في قطاع غزة، خاصة مستشفى الشفاء والأندونيسي، ينذر بكارثة حقيقية وموت جماعي لآلاف المواطنين، سواء من المرضى ومن يحتاجون للعلاجات والعناية الطبية.

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض لكم تفاصيل نفاد الوقود من مستشفيات غزة.

تتزايد الضغوط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان على قطاع غزة والسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع، بعد أن أدت خمسة أسابيع من الحرب إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، خاصة في المستشفيات التي تكافح من أجل توفير الرعاية، ما يعكس تغيرًا في لهجة العالم تجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتزايد ضغوط المجتمع الدولي لوقف العدوان.