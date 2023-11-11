السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مدير مستشفى الشفاء: جميع مستشفيات غزة على وشك الخروج من الخدمة

محمد أبو سلمية مدير
محمد أبو سلمية مدير مستشفى الشفاء

قال محمد أبو سلمية مدير مستشفى الشفاءفي قطاع غزة، إن الاحتلال يستهدف جميع المؤوسسات المدنية منها المدارس والمستشفيات، ولهذا استشهد عدد كبير من الشعب المدني، واللذين أغلبهم  كانوا ومازالوا نساء وأطفال.

محاصرة المستشفيات

وأكد محمد أبوسليمة، خلال مداخة هاتفية ببرنامج “هذا المساء” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن قوات الاحتلال الصهيوني الآن تحاصر كافة المستشفيات داخل القطاع، كما أن قوات الاحتلال تقوم بمنع وصول المساعدات إلى المستشفيات حتى تخرج عن الخدمة؛ لذا فإن جميع مستشفيات غزة على وشك الخروج من الخدمة.

وأضاف في حديثه، أن جميع الأطفال اللذين تواجدوا في ساحة مستشفى الشفاء لقوا ربهم بسبب القصف الإسرائيلي العمدي، لذا رحل هؤلاء الأطفال أمام أعين ذويهم.

المساعدات الإنسانية بغزة


وتابع:"الاحتلال يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى الستشفيات، لذا يمكن القول إن هذه المستشفيات على وشك الخروج من الخدمة".

محمد أبو سليمة مدير مستشفى الشفاء شهداء فلسطين القاهرة الإخبارية الحرب بفلسطين

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