إزالة 563 حالة تعد على الأراضى الزراعية في القليوبية

واصل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية متابعته الميدانية لسير أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية والبناء المخالف بمدينة بنها، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية كونها هي الثروة القومية لمصر وحق أصيل للأجيال القادمة والتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف

واستهدفت حملة اليوم الأحد التي قادها "محافظ القليوبية" إزالة 3 طوابق مخالفة على مساحة 620م2 داخل الحيز العمراني بشارع ١١ بمنطقة الفيلات بمدينة بنها مشددا على متابعة جميع التعديات التي تم إزالتها والتأكد من عودة الأرض لطبيعتها وعدم التعدي عليها مرة أخرى.

وأكد محافظ القليوبية" أنه منذ بداية الحملة المكبرة في ٣١ أكتوبر الشهر الماضي وحتى اليوم الأحد ١٢ نوفمبر تمت إزالة عدد (563) حالة على مساحة (30 فدان و13 قيراط و21 سهم ) جميعها تعديات على الأراضي الزراعية، وفي البناء المُخالف تم إزالة عدد (117) حالة على مساحة (15015م٢) وتم تحرير 251 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين.