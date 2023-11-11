السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 537 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالقليوبية

إزالة 537 حالة تعديات
إزالة 537 حالة تعديات على الأراضي الزراعية بمحافظ القليوبية

شنَّت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، حملة مكبرة؛ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء بقيادة اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.

وشملت الحملة إزالة ٣ حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية والبناء المخالف على مساحة ٦٢٠م٢، بقريتيِّ بهاده والبرادعة مركز القناطر الخيرية، وتنوعت الإزالة ما بين قواعد وسملات وأعمدة أدوار أرضية وحجرات بالطوب السويسي، وتمت الإزالة بالكامل بمعدات المحافظة والوحدات المحلية. 

 وشدد محافظ القليوبية، على متابعة جميع التعديات التي تم إزالتها والتأكد من عودة الأرض لطبيعتها وعدم التعدي عليها مرة أخرى، مؤكدًا أنه منذ بداية الحملة المكبرة في ٣١ أكتوبر الشهر الماضي وحتى اليوم السبت، تم إزالة عدد 537 حالة على مساحة (29 فدان و14 سهم جميعها تعديات على الأراضي الزراعية.

إزالة 83 حالة تعدٍ

وفي البناء المخالف، تم إزالة 83 حالة على مساحة 10967م٢، مؤكدًا استمرار الحملات المكبرة لردع المخالفين، محذرًا جميع المواطنين بأن أي تعدٍ على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف، سيقابل بمنتهى القوة للحفاظ على الرقعة الزراعية وإنهاء ظاهرة البناء المُخالف.

وفي هذا الصدد، شدد "الهجان" على رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار المرور اليومي لرصد أي حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية والبناء المخالف مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة المخالفات في المهد وعدم التهاون في حق الدولة ومُقدرات الأجيال القادمة.

وأشار إلى متابعته الشخصية على مدار الساعة لهذا الملف، ومتابعته لتقارير إدارة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة والتنسيق مع منظومة رصد المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية للتعامل الفورى معه، وإزالة كافة صور التعديات لتحقيق مبدأ سيادة القانون وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين.

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