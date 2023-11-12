الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بمشاركة عضو الجبلاية.. تفاصيل الاجتماع الفنى لبطولة شمال افريقيا للشباب

منتخب الشباب
منتخب الشباب

 

يستعد منتخب الشباب مواليد 2005 لبدء مبارايات بطولة شمال افريقيا الودية التى تستضيفها تونس خلال الفترة من 11 وحتى 23 نوفمبر الجارى، حيث يبدأ شباب الفراعنة مهمتهم بمواجهة ليبيا يوم الأربعاء المقبل  .

وأقيم صباح اليوم الإجتماع الفني التنسيقي لبطولة شمال أفريقيا الودية التي تحتضنها تونس، بحضور محمد أبو الوفا عضو الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة منتخب الشباب . 

ترأس الاجتماع السيد عبد الحكيم الشلماني رئيس اتحاد شمال أفريقيا، وعُقد الاجتماع بحضور ممثلى ومندوبي الاتحادات والمنتخبات المشاركة في البطولة، ورحب الشلماني في كلمته بالوفود المشاركة و الحاضرين ، كما تقدم بالشكر  للإتحاد التونسي لكرة القدم لإحتضانهم هذه الدورة و توفير كل الإمكانيات من أجل انجاحها .

وفي كلمته خلال الاجتماع، قال محمد أبو الوفا إن الاتحاد المصري حريص دائما على المشاركة في هذه البطولات لتقوية العلاقات والتواصل المستمر مع الأشقاء، بجانب تحقيق الاستفادة الفنية والتنافسية للمنتخبات المصرية في هذه المراحل السنية، معربا عن ثقته في خروج البطولة في أفضل صورة تنظيميا. 

وشهد الاجتماع التأكيد على جميع المنتخبات المشاركة بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة من حيث الوصول للملاعب وبداية المباريات ، بجانب احترام القرارات التحكيمية والالتزام بالروح الرياضية.

وأعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم عن جدول مباريات منتخب مصر للشباب مواليد 2005، فى بطولة شمال إفريقيا الودية.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر للشباب فى مجموعته على النحو الاتى وفق بيان اتحاد الكرة المصرى.

 

مصر * ليبيا، وستكون يوم الأربعاء القادم الموافق 15 نوفمبر.

 

مصر * الجزائر، وستكون يوم الجمعة 17 نوفمبر.

 

مصر * تونس، وستكون يوم الأحد 19 نوفمبر.

 

مصر * المغرب وستكون يوم الثلاثاء 21 نوفمبر.

ويسعى الجهاز الفنى لمنتخب الشباب بقيادة وائل رياض لتقديم عروض طيبة وتحقيق نتائج جيدة فى ظل بداية تكوين هذا الفريق .

 

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