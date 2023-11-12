الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير العدل يستقبل نظيره الصومالى فى العاصمة الإدارية الجديدة

المستشار عمر مروان،
المستشار عمر مروان، وزير العدل،

استقبل المستشار عمر مروان، وزير العدل، الأحد، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة نظيره الصومالي حسن معلم محمود، وزير العدل والشئون الدستورية الصومالي، وسليمان محمد محمود، النائب العام الصومالي، والوفد المرافق لهما، بحضور مساعدي وزير العدل للتعاون الدولي والثقافي والإعلام.

ورحب الوزير عمر مروان بزيارة نظيره الصومالي والوفد المرافق له، مُشيرًا إلى العلاقات التاريخية المميزة بين الدولتين الشقيقتين، وتناول الوزيران خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، والاستعانة بالخبرة المصرية في تدريب الكوادر القضائية الصومالية، وإعداد برنامج تدريبي لهم في المركز القومي للدراسات القضائية والمحاكم المصرية، والاستفادة من التشريعات والأحكام المصرية، ومشروعات وزارة العدل الرقمية.

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واصطحب وزير العدل نظيره الصومالي والوفد المرافق له في جولة تفقدية لقطاعات وزارة العدل في المقر الجديد بالعاصمة الإدارية، وتم استعراض التطبيقات والبرامج التي تم استحداثها.

وأبدى وزير العدل الصومالي سعادته باللقاء، مشيدًا بالتطور العمرانى والارتقاء الإدارى الذى شاهده، مؤكدًا دور مصر المحوري في دعم جمهورية الصومال، وتقديره لما شاهده من تطوير في منظومة التقاضي ورغبته في نقل الخبرات المصرية إلى جمهورية الصومال.

وزير العدل العاصمة الإدارية الجديدة المستشار عمر مروان وزير العدل وزير العدل والشئون الدستورية الصومالي النائب العام الصومالي

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