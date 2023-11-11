السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير العدل يفتتح مبنى محكمة قليوب بعد تطويره (صور)

وزير العدل يفتتح
وزير العدل يفتتح مبنى محكمة قليوب بعد تطويره

افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم السبت، مبنى محكمة قليوب بعد تطويره بحضور اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة وأعضاء مجلسيِّ النواب والشيوخ ورجال القضاء والمحامين.

واستهدفت أعمال التطوير رفع كفاءة المبنى وقاعات المحاكمات الجنائية وتجهيزها لتفعيل نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد وكذلك قاعات المحاكمات المدنية.

كما شملت أعمال التطوير مبنى محكمة الأسرة وإطلاق مكتب أمامي بالمبنى معد لخدمة المواطنين واستراحة السادة المحامين بعد تجديدها، وروعي في أعمال تطوير المبنى أن تتناسب مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

جدير بالذكر أن هذا المبنى أنشئ عام ١٩٦٢، ولم يسبق رفع كفاءته على هذا النحو.

وشهد وزير العدل، افتتاح مأمورية شهر عقاري وفرع توثيق مطور، وذلك في إطار خطة الوزارة بزيادة عدد المقار وميكنتها، لتسهيل الخدمة على المواطنين.

وفي ختام اللقاء، هنَّأ الوزير، القُضاة، ببدء العام القضائي وحثَّهم على العمل الدءوب لتحقيق العدالة الناجزة، كما هنَّأ العاملين بالمحكمة ووجههم إلى حسن معاملات المواطنين.

وزير العدل يفتتح مبنى محكمة قليوب بعد تطويره
وزير العدل يفتتح مبنى محكمة قليوب بعد تطويره
وزير العدل يفتتح مبنى محكمة قليوب بعد تطويره
وزير العدل يفتتح مبنى محكمة قليوب بعد تطويره
وزير العدل يفتتح مبنى محكمة قليوب بعد تطويره
وزير العدل يفتتح مبنى محكمة قليوب بعد تطويره
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