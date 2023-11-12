إحالة المتهم بقتل مزارع بالواحات البحرية لسرقته للمحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة بالجيزة، المتهم بقتل مزارع بالواحات البحرية لسرقته إلى المحاكمة الجنائية المختصة لبدء محاكمته عقب ورود تقرير الطب الشرعى النهائي في القضية.

وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهم وكلفت الطبيب الشرعى، بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجنى عليه، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وأمرت النيابة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان

وتلقت جهات التحقيق بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بقطعة أرض زراعية في الواحات البحرية، وبالفحص تبين العثور على جثة مزراع مصابا بجرح فى رأسه نتيجة الاعتداء عليه بآلة حادة.

وتم التوصل لهوية المتهم وتبين أنه عامل، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، وسرقة متعلقات الضحية، بسبب خلافات بينهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.