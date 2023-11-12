الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهم بقتل مزارع بالواحات البحرية لسرقته للمحاكمة الجنائية

المتهم
المتهم

أحالت النيابة العامة بالجيزة، المتهم بقتل مزارع بالواحات البحرية لسرقته إلى المحاكمة الجنائية المختصة لبدء محاكمته عقب ورود تقرير الطب الشرعى النهائي في القضية.

وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهم وكلفت الطبيب الشرعى، بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجنى عليه، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وأمرت النيابة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

txt

"بسبب المساخيط".. مفاجآت جديدة في مقتل 3 تجار سيارات بالواحات البحرية

txt

الطب الشرعى فى مقتل مزارع الواحات: مهشم الرأس

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان

وتلقت جهات التحقيق بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بقطعة أرض زراعية في الواحات البحرية، وبالفحص تبين العثور على جثة مزراع مصابا بجرح فى رأسه نتيجة الاعتداء عليه بآلة حادة.

وتم التوصل لهوية المتهم وتبين أنه عامل، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، وسرقة متعلقات الضحية، بسبب خلافات بينهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

قتل مزارع الواحات البحرية الطب الشرعي النيابة العامة الجيزة

مواد متعلقة

إصابة شخصين فى تصادم سيارتين بالطريق السياحى بالجيزة

السيطرة على حريق شقة سكنية فى بولاق الدكرور

إحالة عاطل وتاجر خردة للمحاكمة تخصصا فى سرقة السيارات بإمبابة للجنايات

أب يقتل طفلته ويعذب الأخرى عقابًا لزوجته على تركها المنزل بالهرم

عرض متهم مزَّق جسد والديه بالبدرشين على الطب الشرعى

لا شبهة جنائية.. حفظ التحقيقات حول وفاة طفل إثر سقوطه من أعلى منزله بالجيزة

لا إصابات.. نشوب حريق فى شقة سكنية بفيصل

إصابة شخصين إثر انقلاب دراجة بخارية بمدينة 6 أكتوبر

الأكثر قراءة

نظام "التايم شير".. حيلة جديدة للنصب على المصريين باسم العمرة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

تكاليف حج القرعة 2024.. اعرفها عقب إعلان أسماء الفائزين

"أبويا بتاع نسوان".. طالبة ثانوي تروي مأساة قتل أمها بسبب 20 ألف جنيه

"استغنينا خلاص".. المصريون يردون على العروض الخيالية للشركات الأجنبية

البترول تتوسع في شبكة الانتشار السريع للمحطات لدعم السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب