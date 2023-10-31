الطب الشرعى فى مقتل مزارع الواحات: مهشم الرأس

تسلمت النيابة العامة بالجيزة، تقرير الطب الشرعي النهائي في واقعة مقتل مزارع في الواحات البحرية، وسرقة متعلقاته؛ تمهيدا لإصدار قرار بإحالة المتهم في الواقعة إلى المحاكمة الجنائية المختصة لبدء محاكمته.

وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهم وكلفت الطبيب الشرعي، بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

تلقت جهات التحقيق بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص بقطعة أرض زراعية في الواحات البحرية، وبالفحص تبين العثور على جثة مزارع مصابا بجرح في رأسه نتيجة الاعتداء عليه بآلة حادة.

تم التوصل لهوية المتهم وتبين أنه عامل، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، وسرقة متعلقات الضحية، بسبب خلافات بينهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.