مدارس "سكيلز" الدولية تنظم وقفة تضامنية مع القضية الفلسطينية (صور)

نشرت مدارس « سكيلز» الدولية للغات، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" صورا لطلاب المدرسة الصغار، وهم يرفعون أعلام دولة فلسطين تضامنا مع ما يحدث فى غزة، كما نشرت المدرسة صورًا للأطفال وهم يرتدون "الكوفية الفلسطينية".

وكتبت الصفحة الرسمية للمدرسة تعليقا على هذه الوقفة:"نحن نقف مع فلسطين في الداخل، وفى هذه الأوقات الصعبة من التاريخ"، يأتى ذلك كنوع من التوعية بالأطفال بالمدرسة بالقضية الفلسطينية، وحدود دولة فلسطين، وذلك برعاية الدكتورة سهى سمير يوسف، نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير عام مدارس سكيلز الدولية.

وتعد مدارس "سكيلز" من أبرز وأقوى المدارس التعليمية، حيث ترتكز فلسفتها على التميز والتطوير في التعليم من خلال تعزيز المهارات الإبداعية وتزويد كل طالب بالتعليم الجيد واحترام الذات وغرس الثقة بالنفس لدى الطلاب لإعدادهم إعدادًا جيدًا وتفعيل دورهم كأعضاء فاعلين في المجتمع سواء كان ذلك على المستوى المحلى أو الدولى.

وتوفر "سكيلز" المدرسة العديد من الأنشطة التعليمية التي من شأنها اكتشاف قدرات ومهارات الطلاب في مختلف المجالات والسعي حول تنميتها من خلال عدة آليات تتمثل في توفير فصول تتضمن "السبورة الذكية" الى جانب أنها مجهزة بمعامل للكيمياء والفيزياء والاحياء ومعامل الحاسبات الآلية التى تستخدم أحدث التقنيات في مجال الكمبيوتر وعلوم الميديا الى جانب ملاعب مجهزة رياضيا ومسرح مجهز فنيا علي أعلي المستويات، كما تهتم المدرسة بممارسة جميع الأنشطة الرياضية والفنية.

وتضم "سكيلز" عدة مدارس مختلفة تتمتع كل منها بخصائص متميزة تجعلها تتسم بالتفرد ومن بين هذه المدارس تأتى المدرسة الناشيونال "القسم الإنجليزي" وهو الذي يقوم بتطبيق منهج وزارة التربية والتعليم مع استخدام وتطوير أحدث تقنيات التدريس، و"القسم الألمانى" الذى يقدم المهارات الألمانية المتمثلة في المنهج الوطنى في اللغة الألمانية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم أيضًا، وفى القسم الدولي بمدارس سكيلز توجد أيضًا المدرسة البريطانية وهى المدرسة التي تمنح شهادة ال IGCSE المعتمدة من جامعة كامبريدج، فى حين تأتى المدرسة الأمريكية فى القسم الدولى لتقدم الدبلومة الأمريكية.